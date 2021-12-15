«Всё страньше и страньше»… но не для LG

15.12.2021 03:11

LG анонсировала две новые ТВ-линейки, основная особенность которых в том, что при разработке новых моделей их внешнему виду было уделено едва ли не большее внимание, чем функциональности.

В телевизорах серии, названной Objet TV, используются фирменные панели OLED высокой яркости. Дисплей стоит под небольшим наклоном (пять градусов) к поверхности стены: так производитель подчёркивает, что телевизоры Objet не только выполняют свою основную функцию, но и с успехом играют роль элементов декора, подобно картинам. В нерабочем положении OLED-экран закрыт вторым экраном, из тканого материала, который при необходимости опускается, открывая рабочую поверхность - её часть, половину или всю целиком. Зачем пользователю пол-экрана? Здесь принцип тот же, что и в случае с фирменными «рулонными» дисплеями серии R: когда телевизор используется только для воспроизведения аудио, на открытой взору поверхности может отображаться информация о проигрываемом треке – весь экран для этого не нужен. А для отображения даты и времени и вовсе достаточно узкой полоски; остальное будет закрыто декоративной завесой. Новинка будет продаваться только в Южной Корее по цене 9,9 млн.вон (около 8000 долларов США).

Если пока вы не видите ничего странного, возможно, вторая новинка LG вас всё-таки удивит. Представьте себе телевизионный экран, который закреплён на стойке-держателе, как знамя на флагштоке. Модель StanbyME – это 27-дюймовый дисплей, который крепится к вертикальной штанге с колёсной базой. Переходя из комнаты в комнату, телевизор можно возить за собой, как... ну, например, мобильный штатив с капельницей. Пример, конечно, малопривлекательный, но – первый, приходящий в голову. Встроенный аккумулятор рассчитан на три часа непрерывного просмотра. Экран телевизора можно поворачивать, поднимать выше или ниже по стойке, менять угол наклона – в зависимости от того, смотрите ли вы ТВ-программу или любимый фильм, лёжа в кровати, сидя на диване или стоя возле кухонного стола. А ещё его можно использовать, чтобы освещать себе ночью путь в туалет (шутка). Когда LG StanbyME появится в продаже, и по какой цене, пока неизвестно. Возможно, информация появится после того, как новинка будет представлена широкой публике на выставке CES 2022.