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«Всё-в-одном» не как у всех…


20.02.2024 02:03

 

 

Акустическая система Excelsior, выпущенная под торговой маркой Fleetwood Sound (принадлежит компании Oswalds Mill Audio), возможно, является самым дорогим беспроводным настольным громкоговорителем категории «всё-в-одном» в мире. Новинка была впервые представлена ещё в мае прошлого года и вот-вот появится в продаже.

 

Купить колонку можно будет по цене от $19600 долларов США; в проморолике устройство называют «почти портативным», и это, с одной стороны, шутка, ведь его размеры – 81 х 51 х 25 см, а весит Excelsior 25 кг; с другой, подобные стереофонические моноблоки, как правило, весьма громоздки, и по сравнению с ними творение конструкторов Fleetwood Sound и впрямь почти миниатюрно. Корпус акустической системы изготовлен из массива пенсильванского дуба и алюминия. Обращает на себя внимание необычное расположение динамиков: в корпус встроены два шестидюймовых низкочастотника с вертикальными портами фазоинвертора в передней стенке, а компрессионные рупорные твитеры установлены на верхней панели колонки.  

 

Подключение к электросети осуществляется через отдельный блок питания, к аудиоисточникам – по Wi-Fi, Bluetooth, через phono вход, порты USB, Ethernet, аналоговый линейный и цифровой входы. Есть встроенный ЦАП, а управление осуществляется посредством поворотного регулятора, с помощью которого можно менять громкость и выбирать источник. Производитель утверждает, что Excelsior никогда не устареет: съёмная задняя панель обеспечивает удобный доступ ко всем платам и модулям (ЦАП, Bluetooth, фонокорректор), которые можно убирать, добавлять и заменять. Колонку можно разместить на AV-консоли, используя металлические ножки-подставки, или установить на специально для неё разработанную напольную стойку высотой 80 см.

Тем, кому базовая цена не кажется заоблачной, Fleetwood Sound предлагает Excelsior в версии SQ (Superior Quality, «высшего качества») – с отполированными и покрытыми лаком бронзовыми рупорами и отделкой более дорогими сортами древесины. В таком варианте акустическая система стоит уже 33000 долларов, а за напольные стойки просят ещё 2300.

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