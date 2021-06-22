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Всё выше, и выше, и выше…


22.06.2021 13:49

 

 

…стремится поднять качество своей продукции компания VPI Industries. Недавно она представила новую модель проигрывателей виниловых пластинок, созданную на базе очень успешной Prime. Ожидается, что новый Prime 21 станет ещё популярнее, чем его предшественник.

 

Главное изменение в конструкции – установка карданного 10-дюймового тонарма с регулировкой VTA. Он более удобен в настройке, и по мнению маркетологов компании, более привычен пользователям. Напомним: до сих пор на все базовые модели проигрывателей VPI устанавливались только одноопорные тонармы. У Prime 21 появились новые изолирующие опоры – такие же, как у выпущенного ограниченной серией проигрывателя HW-40. Верхнюю часть стола усилили металлической панелью: он стал жёстче, а чувствительный картридж звукоснимателя теперь надёжно изолирован от внешних помех. Кроме того, улучшена конструкция шасси, а система Analog Drive System (ADS) позволяет точнее регулировать скорость вращения.

 

VPI предлагает новинку и в версии 21+, в комплектацию которой входит предустановленный МС картридж звукоснимателя VPI Shyla (производства Audio-Technica) и фонокабель VPI Weisline (производства Nordost).

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