Вспоминая о Sony Walkman: наушники Defunc Mondo On-Ear

22.04.2024 13:17

Дизайн накладных наушников Mondo On-Ear, которые выпускаются под торговой маркой Defunc, напоминает о легендарных Sony Walkman. Эстетика стиля «ретро» сочетается в них с инновационными функциями и самыми современными технологиями.



Мощные басы – «заслуга »36-миллиметровых драйверов; чёткость речи во время телефонных разговоров достигается благодаря встроенному микрофону с шумоподавлением. При полностью заряженном аккумуляторе наушники будут работать без малого сутки – до 22 часов. Через USB-C кабель их можно подзарядить за полтора часа.



Mondo On-Ear подключаются к смартфону, планшету или ноутбуку без помощи проводов, по Bluetooth 5.3. Элементы управления (вращая их, можно менять громкость воспроизведения и выбирать нужные треки) расположены на каждом наушнике. Фирменное приложение даёт возможность настраивать звучание сообразно слуховым предпочтениям пользователя. Новинка выпускается в трёх вариантах: в бежево-сером цвете, в чёрном корпусе с контрастными оранжевыми амбушюрами или в прозрачном корпусе.