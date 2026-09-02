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Встраиваемые басы Monitor Audio Creator


02.09.2026 12:32

 

 

Серия так называемых архитектурных акустических систем Creator, выпуск которой около года назад начала компания Monitor Audio, дополнена несколькими моделями встраиваемых сабвуферов с драйверами C-CAM и DSP-усилением. Бренд предлагает пользователям «три уровня производительности» и обещает полную согласованность с акустическими системами линейки Creator. Встраиваемые в стены сабвуферы обеспечивают глубину и чёткость басов и комплектуются собственными усилительными модулями.

 

Басовые комплекты Tier 1 и Tier 2 состоят из сабвуфера WS1-W10 или WS2-W12 (с вуферами диаметром 10 и 12 дюймов соответственно) и усилителя IA500-S (500 Вт, Class D, новая разработка инженеров Monitor Audio). Используя в инсталляционных проектах систему первого уровня (Tier 1), интеграторы могут рассчитывать на максимальную гибкость установки, как при работе с нуля, в строящихся домах, так и в ситуациях, когда требуется модернизация уже имеющихся помещений. Система второго уровня Tier 2 рассчитана на установку в новых домах и может использоваться как в помещениях смешанного назначения (гостиные и пр.), так и в специально оборудованных домашних кинозалах.

 

Комплект уровня 3 (Tier 3) состоит из встраиваемого в стену сабвуфера WS3-W12 и двухканального (750 Вт на канал) DSP-усилителя IA750-2. Это референсная система, с мощными басами и точным управлением, предназначенная для премиальных домашних кинозалов.

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