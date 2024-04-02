Встраиваемые крепления Sanus: эстетично и удобно

02.04.2024 12:55

В ассортименте Sanus появилось несколько моделей встраиваемых в стену креплений для установки ТВ-дисплеев и медиа-приставок. Все новинки разработаны с целью уменьшить пространство, занимаемое домашней видеотехникой, и сделать любую домашнюю электронную инсталляцию, даже выполненную без участия специалистов, максимально эстетичной, без свисающих проводов и пр.

Флагманская модель – встраиваемое подвижное крепление VIWLF128-B2, предназначенное для монтажа телевизоров с диагональю экрана от 42 до 85 дюймов. Оно состоит из заглублённого в стену монтажного ящика и выдвигаемого кронштейна, к которому крепится дисплей. В нерабочем состоянии кронштейн убирается в нишу, а телевизор располагается практически заподлицо со стеной. Угол поворота влево и вправо составляет 67 градусов, телевизор можно поднимать выше или опускать ниже, причём делается это в прямом смысле одним пальцем, без всяких усилий, благодаря фирменной технологии VirtualAxis.

В ту же нишу можно убрать провода, медиа-приставки, стример и прочие устройства. Ещё один вариант для тех случаев, когда требуется пространство для скрытой установки вышеперечисленных компонентов – модели SA-IWB9-W1 и SA-IWB17-W1, специальные боксы высотой 9 и 17 дюймов соответственно, которые также встраиваются в стену позади установленного телевизора с большой диагональю. Они аккуратно выглядят благодаря съёмным крышкам и обеспечивают простой удобный доступ к оборудованию.



