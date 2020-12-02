ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Встраиваемые монтажные боксы Peerless-AV


02.12.2020 11:41

 

 

В ассортименте производителя инсталляционных решений компании Peerless-AV появились новые модели встраиваемых в стену боксов для монтажа силовых и аудио/видео компонентов.

 

Обновлённое «семейство» фирменных решений теперь состоит из следующих моделей: шарнирные крепления DesignerSeries IM771PU и IM747PU, встраиваемые боксы IB14X14-W и IB14X9-W, и монтажная пластина IBMP для крепления устройств внутри встраиваемого бокса.

 

Шарнирное крепление IM771PU предназначено для монтажа ультратонких (глубина менее 76 мм) дисплеев с диагональю от 42 до 90 дюймов. Оно обеспечивает надёжную установку и свободный доступ к задней панели дисплея и компонентам, установленным внутри бокса. Вторая модель, IM747PU, рассчитана на ультратонкие дисплеи меньшего размера (диагональ от 37 до 65 дюймов). Размеры встраиваемых монтажных боксов: 14"x14" и 14"x9". Peerless IB14X14-W и IB14X9-W значительно упрощают инсталляционный процесс и сокращают время, необходимое для монтажа.

Связанные новости:
 Экологичный Peerless-AV - 27.10.2020 10:38
 Peerless-AV: новый мобильный стенд SmartMount - 07.10.2020 11:58
 Что покажут на InfoComm Connected v.RUS? - 25.06.2020 12:09
 Peerless-AV: ещё одна победа - 18.06.2020 15:19
 Peerless-AV: крепление для колонн CMAL - 11.06.2020 12:39
 Peerless-AV: новый всепогодный ТВ UV862 - 16.04.2020 13:00
 Peerless-AV и Forbes Travel Guide: снова вместе - 03.03.2020 14:37
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007