Встраиваемые монтажные боксы Peerless-AV

02.12.2020 11:41

В ассортименте производителя инсталляционных решений компании Peerless-AV появились новые модели встраиваемых в стену боксов для монтажа силовых и аудио/видео компонентов.



Обновлённое «семейство» фирменных решений теперь состоит из следующих моделей: шарнирные крепления DesignerSeries IM771PU и IM747PU, встраиваемые боксы IB14X14-W и IB14X9-W, и монтажная пластина IBMP для крепления устройств внутри встраиваемого бокса.



Шарнирное крепление IM771PU предназначено для монтажа ультратонких (глубина менее 76 мм) дисплеев с диагональю от 42 до 90 дюймов. Оно обеспечивает надёжную установку и свободный доступ к задней панели дисплея и компонентам, установленным внутри бокса. Вторая модель, IM747PU, рассчитана на ультратонкие дисплеи меньшего размера (диагональ от 37 до 65 дюймов). Размеры встраиваемых монтажных боксов: 14"x14" и 14"x9". Peerless IB14X14-W и IB14X9-W значительно упрощают инсталляционный процесс и сокращают время, необходимое для монтажа.