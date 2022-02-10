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Встречайте: McIntosh MA9500 и MA8950


10.02.2022 14:59

 

 

Интегральники MA9500 и MA8950, выпуск которых анонсировала компания McIntosh, пришли на замену моделям MA9000 и MA8900. Удвоенная ёмкость накопительных конденсаторов позволила увеличить динамический запас – более чем на 50% – и уменьшить искажения. В феврале начнутся продажи в США и Канаде; на европейский рынок новинки попадут чуть позже.

 

Вместо использовавшегося ранее цифрового аудиомодуля McIntosh DA1 новинки комплектуются модулем DA2 с аудиофильским восьмиканальным 32-битным ЦАПом. К имевшимся цифровым входам (по паре коаксиальных и оптических, один USB и специальный MCT) добавлен реверсивный звуковой канал HDMI ARC. Поддержка DSD расширена с DSD256 до DSD512 (через USB вход). Фирменная технология Power Guard отслеживает уровень входного и выходного сигнала и динамически подстраивает сигнал на входе, обеспечивая максимальную мощность без резких искажений и клиппирования, которые могут повредить динамики.

 

Мощность MA9500 – 300 Ватт на канал. Устройство имеет десять аналоговых входов: два балансных, шесть небалансных, а также входы фонокорректора (MC и MM) с регулируемой нагрузкой. Предусмотрены балансный и небалансный выходы для передачи аудиосигнала на другой мощник. Дискретный восьмиполосный регулятор тембра позволяет выполнить расширенную ручную аналоговую настройку ±12 дБ с шагом 2 дБ на частотах 25 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, и 10 кГц. Возможности MA8950 скромнее: 200 Вт/канал, девять аналоговых входов (на один балансный меньше, чем у старшей модели), регулировать нагрузку можно только для входа фонокорректора для картриджей MC.

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