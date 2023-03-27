«Встроенный» бас: SVS 3000

27.03.2023 17:25

Новый сабвуфер SVS 3000 предназначен для встраивания в стены и рассчитан на профессиональную установку.



Новинка оснащается парой длинноходных девятидюймовых низкочастотных динамиков собственной разработки SVS. Две панели из авиационного алюминия толщиной 2,5 мм образуют жёсткие передний и задний экраны; они крепятся к раме из ДВП. Магнитные грили из акустически-прозрачного материала могут быть окрашены в любой цвет.



Усилитель – внешний, 2U, класса D, фирменный Sledge STA-800D2C мощностью 800 Вт (RMS) или 400 Вт / канал, пиковая мощность – 2500 Вт. Настройка (громкость, частота кроссовера, значения трёхполосного параметрического эквалайзера и пр.) осуществляется по Bluetooth с использованием мобильного приложения; результаты этих действий отображаются в приложении и на дисплее, расположенном на фронтальной панели усилителя. Усилитель имеет двойной комплект винтовых клемм, что позволяет подключить к нему два сабвуфера; такое решение целесообразно в тех случаях, когда аудиосистема инсталлируется в очень большом помещении, требующем равномерного низкочастотного покрытия.



