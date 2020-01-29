«Встройка» DALI Phantom M

29.01.2020 12:59

Датский производитель DALI представил новую серию встраиваемых акустических систем Phantom M. Модели серии универсальны – это одно из главных конкурентных преимуществ новой линейки; их можно использовать и для прослушивания музыки, и в составе комплектов для домашнего кинотеатра.



Пока в линейке представлены две модели: M-250 и M-375. Первая создана на базе фирменной технологии DALI SMC. Громкоговоритель комплектуется двумя 5,25’’ НЧ-динамиками, ультра-лёгким 28-миллиметровым купольным твитером и парой басовых портов, симметрично расположенными на фронтальной части корпуса колонками. Колонку можно с успехом использовать в качестве левого, центрального и правого каналов в ис системе домашнего кинотеатра.

В модели M-375 используется вуфер большего диаметра (7 дюймов), гибридный твитер и два пассивных излучателя. Как утверждает производитель, система звучит очень солидно, несмотря на небольшую глубину корпуса колонки, и не уступает традиционным акустическим системам, не предназначенным для встраивания в стены или потолок.