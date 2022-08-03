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«Встройка» Focal для больших помещений


03.08.2022 13:42

 

 

Новые акустические системы Focal серии 100-T предназначены для установки в помещениях большой площади, а также на открытых пространствах.

 

В серии представлено несколько моделей громкоговорителей, встраиваемых в потолок, а также уличных навесных колонок. Потолочные колонки 100 ICW5-T, 100 ICW6-T и 100 ICW8-T могут комплектоваться как круглыми, так и квадратными защитными решётками-грилями. Всепогодные 100 OD6-T и 100 OD8-T защищены от попадания внутрь корпусов частиц пыли и влаги (IP66). Модель 100 OD6-T заслуживает отдельного упоминания: её динамики имеют очень низкую направленность и способны обеспечить звуковое покрытие очень большого пространства. Кроме того, эти колонки оснащены трансформатором, который позволяет регулировать мощность громкоговорителя, адаптируя её для использования в 70-вольтовых или 100-вольтовых системах.

 

Все модели серии разработаны на базе фирменной линейки 100 Series. Однако если серия 100 была создана для установки исключительно в жилых пространствах, сфера применения новых 100-T значительно шире: и потолочные, и навесные всепогодные громкоговорители можно использовать как в частных домах, так и в коммерческих проектах (отелях, ресторанах, магазинах и пр.).

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