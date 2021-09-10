«Встройка» Q Acoustics – впервые в России

10.09.2021 09:23

У российских инсталляторов появилась возможность использовать в проектах домашних кинозалов встраиваемые акустические системы, которые выпускает британская компания Q Acoustics. На сегодняшний день доступны две модели: QI SUB 80SP и QI 50CW.

Q Acoustics QI SUB 80SP – это сабвуфер (15-100 Вт), предназначенный для встраивания в стены. Восьмидюймовый басовый динамик из полипропилена Nano Particle обеспечивает низкий уровень искажений и высокую мощность. Сабвуфер комплектуется грилями на магнитах. Особое внимание при разработке устройства было уделено чёткости речи. Глубина установки сабвуфера – минимальная: всего 99 мм. Производитель рекомендет использовать новинку с фирменными двухполосными (8” и 6,5”) моделями встраиваемой акустики и LCR-массивом D'Appolito, который идеален в качестве центрального канала, а также с полнодиапазонными устройствами в комплекте с AV-ресивером и усилителем мощности.

QI 50CW – влагостойкие потолочные громкоговорители с алюминиевым грилем. Они подходят для установки в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью. Герметичная конструкция драйвера предотвращает попадание внутрь пара и воды и обеспечивает длительную эксплуатацию. Устойчивой к коррозии алюминиевый гриль крепится на магнитах. Характеристики системы: твитер 0,75", басовик 5,25", мощность 15-60 Вт (8 Ом), чувствительность 87 дБ. Диаметр колонки 204 мм, посадочного отверстия – 182 мм; монтажная глубина 79 мм.