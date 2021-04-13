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Второе поколение Audio Pro C10


13.04.2021 13:13

 

 

Беспроводная аудиосистема шведского производства Audio Pro C10 – популярное устройство, остающееся на первых строчках всевозможных рейтингов вот уже три года. Тем не менее, в компании решили усовершенствовать бестселлер и на днях представили второе поколение мини-систем.

 

Audio Pro C10 MkII поддерживает AirPlay 2 и Google Cast и, как и колонка предыдущего поколения, может подключаться по Bluetooth, Wi-Fi и через входные разъёмы Aux и RCA. У тех, для кого мультирум – важная функция, появилась возможность использовать C10 MkII с устройствами Apple (через AirPlay 2), с Google Cast-совместимыми громкоговорителями и другими беспроводными компонентами Audio Pro (через фирменное приложение).

 

Из прочих усовершенствований отметим увеличившееся до шести число кнопок с пресетами и грили на магнитах. Варианты отделки: белый (Arctic White), серый (Storm Grey), чёрный (Coal Black). К сожалению, цена тоже возросла: на европейском рынке колонка Audio Pro C10 MkII сейчас стоит на 20% дороже предшественницы.

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