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Вы слушаете Powerbeats Pro 2, Powerbeats Pro 2 слушают ваше сердце


12.02.2025 17:19

 

 

Компания Beats официально анонсировала выход наушников Powerbeats Pro 2. Обновлённая модель разработана спустя шесть лет после того, как в продаже появились первые Powerbeats.

 

Внешне наушники изменились мало, разве что выглядят современнее и изящнее. Самые главные усовершенствования – в конструкции: чип H2 (такой же, как в AirPods Pro 2), новые драйверы, а также датчик сердечного ритма; последний – абсолютное новшество, до сих пор ни разу не встречавшееся ни в одном из продуктов Beats или Apple. Появились активное шумоподавление с режимом прозрачности и адаптивный эквалайзер. Цена выросла. Наушники выпускаются в четырёх вариантах отделки: чёрном Jet Black, светло-сером Quick Sand, нежно-сиреневом Hyper Purple и оранжевом Electric Orange.

 

9,5-миллиметровый драйвер, разработанный конструкторами Beats, крупнее других динамиков, которыми комплектуются модели фирменной линейки, и с расширенным низкочастотным диапазоном. Powerbeats Pro 2 поддерживают технологию Spatial Audio и отслеживают положение головы пользователя.
Принципиально новая функция Powerbeats Pro 2 – контроль сердечного ритма. Встроенный в наушники крошечный датчик в 16 раз меньше датчика, используемого в Apple Watch Series 10. Примечательно, что сначала он появился именно в Powerbeats Pro 2, а не в продукции, выпускаемой под брендом Apple; очевидно, это связано с тем, что наушники Beats очень популярны среди спортсменов, у которых функция будет более востребована, чем у обычных пользователей. Ещё одно нововведение – чехол, который теперь поддерживает беспроводную зарядку и стал на треть меньше, чем модель предыдущего поколения. С подзарядкой в футляре наушники могут работать до 45 часов (до 36 часов – с включённым ANC или Transparency Mode). Защита от пота и воды: IPX4.

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