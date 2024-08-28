Вы теннисом занимаетесь? Нет, только смотрим…

28.08.2024 14:29

Поклонники «красивой» жизни получили возможность приобрести новое аудиоустройство, наглядно демонстрирующее их увлечения и доходы. Речь о беспроводных наушниках Sonos Ace, выпущенных ограниченной партией и созданных Sonos для бренда Sporty & Rich.



Появление новинки приурочено к началу Открытого чемпионата США по теннису. На левом наушнике расположен логотип Sporty & Rich, наушники поставляются в комплекте с сумочкой фирменного зелёного цвета, символизирующего цвет традиционных травяных кортов. Наушники с технологией активного шумоподавления поддерживают Bluetooth, Dolby Atmos (с динамическим отслеживанием положения головы пользователя), aptX lossless, интеграцию с Sonos ARC и фирменными саундбарами Beam (по WiFi). Полностью заряженного аккумулятора хватает на 30 часов прослушивания. Новинка стоит на 50 долларов дороже, чем базовая версия Sonos Ace.



Стоит отметить, что название бренда Sporty & Rich имеет ироничный оттенок. Слово “sporty” в переводе с английского языка означает не «спортивный», а «приспортивленный». Так называют тех, кто всячески демонстрирует свою принадлежность к миру спорта, однако спортсменом не является. Такие люди, как правило, ведут праздный образ жизни и охотно посещают всевозможные статусные спортивные мероприятия, демонстрируя свой достаток, а одеваются ярко и порой кричаще (ещё одно значение слова “sporty”)…



