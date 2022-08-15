Выбери свой звук: наушники-вкладыши FiiO FF3

15.08.2022 13:39

Особенность этих внутриканальных наушников — принципиально новая конструкция басовой полости, благодаря чему у FiiO FF3 очень мощное звучание с улучшенной передачей низких частот.



Диаметр динамического драйвера – 14,2 мм; его мембрана имеет бериллиевое покрытие, которое обеспечивает высокую жёстокость при совсем небольшом весе. Это уменьшает нежелательные вибрации и снижает уровень искажений. Наушники воспроизводят звук в широком диапазоне от 20 Гц до 20 кГц; импеданс – 45 Ом.



Корпус FF3 сделан из нержавеющей стали с гальваническим покрытием PVD. Кабель посеребрённый, с запатентованным сменным разъемом Fabrilous, к которому можно подключить один из двух комплектных штекеров: небалансный стерео мини-джек 3,5 мм или симметричный четырёхконтактный штекер 4,4 мм. В комплект поставки входят мягкие амбушюры трёх видов (всего 24 пары). Они меняют характер звучания наушников: усиливают басы, обеспечивают нейтральный сбалансированный звук или акцентируют высокие частоты.



