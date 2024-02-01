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Выдвижной ультратонкий кронштейн Fix LPA72-464


01.02.2024 13:15

 

 

Новый ультратонкий кронштейн LPA72-464 для установки видеодисплеев появился в ассортименте устройств, выпускаемых под торговой маркой Fix.

 

LPA72-464 представляет собой настенный выдвижной кронштейн. Его можно использовать в небольших помещениях или в условиях ограниченного места для установки: когда кронштейн полностью сложен, расстояние от стены до дисплея составляет всего 23 мм. Положение дисплея легко регулируется: угол наклона можно менять в диапазоне от 0 до -10 градусов, угол поворота составляет от +30 до -30 градусов. В комплект поставки входит пузырьковый уровень с крючком, обеспечивающий точность установки.

 

Настенный кронштейн Fix LPA72-464 предназначен для установки ТВ-дисплеев с диагональю от 37 до 90 дюймов и массой до 50 кг. Крепление сделано из алюминия, стали и пластика и обладает высокой прочностью и долговечностью.

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