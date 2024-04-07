Выдвижные мониторы Wize Brio Forum

07.04.2024 12:55

В ассортименте российской компании AUVIX появились новые моторизованные выдвижные мониторы Wize. Это модели WR-15BF и Wize WR-15BF Touch серии Brio Forum с диагональю 15,6", предназначенные для оснащения конференц-залов.

Мониторы Wize WR-15BF и Wize WR-15BF Touch обладают яркостью 400 кд/кв.м и разрешением 1920 x 1080. Толщина устройства – всего 8 мм. Экран Wize WR-15BF Touch – сенсорный. Когда в использовании мониторов нет необходимости, они скрыты в столешнице; устройства выдвигаются и убираются обратно быстро и бесшумно. За основным монитором есть отдельный лифт, в который интегрировано дополнительное выдвижное цифровое табло диагональю 8,8”; на нём отображается такая информация, как имя и должность докладчика, логотип компании, тема доклада и пр. Поднимать и опускать лифт можно с помощью кнопки ручного управления. Есть ещё один лифт, типа «гусиная шея» – для микрофона; его разъём адаптируется под «гусиные шеи» разных производителей.

Угол наклона мониторов Wize WR-15BF и Wize WR-15BF Touch составляет от 0 до 16 градусов. Лифтовая система работает бесперебойно благодаря использованию раздельных моторов для каждого лифта. Экраны защищены антибликовым закалённым стеклом. Корпус мониторов сделан из тонкопрофильного анодированного алюминия чёрного или серебристого цветов.