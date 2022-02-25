«Выходим завтра в море» с JL Audio M6 Luxe

25.02.2022 12:54

Американский производитель акустических систем и сабвуферов для дома, автомобилей, яхт и пр. JL Audio начал выпуск новой линейки высокопроизводительных «морских» колонок M6 Luxe.

Это развитие пользующейся большой популярностью серии премиальных громкоговорителей M6, внешний вид которых был пересмотрен с целью большего соответствия современным тенденциям в интерьерном дизайне и новым отделочным материалам класса «люкс» для яхт и морских судов.

В новой серии – пять встраиваемых моделей: громкоговорители с 6,5-, 7,7- и 8,8-дюймовыми коаксиальными динамиками (мощность от 75 до 125 Вт RMS) и 8- и 10-дюймовые сабвуферы (200 и 250 Вт RMS, 4 Ом). Все используемые компоненты и материалы не подвержены воздействию ультрафиолета и солёной воды.