Выходные на Portable Hi-Fi & Audio Show

03.04.2026 13:28

Уже завтра в Москве начнёт свою работу выставка Portable Hi-Fi & Audio Show: московский отель «Альянс Бородино» на два дня станет площадкой, где можно будет услышать, сравнить и оценить возможности современного портативного Hi-Fi аудио.



На третьем этаже гостиницы посетителей ждут стенды компаний Audeze, Aurender, AV Report, Barnsly Sound Organization, Digital Fruits, Espace Bureau, Ferrum Audio, Fezz Audio, Flatvox, Focal, Focal Professional, Kanto Audio, Kennerton Audio Equipment, Lisk Audio, Matrix Audio, Mudra Akustik, Next, Patefon, Powergrip, Pult.ru, Radiotehnika, «Мантикора Винил», «Песня Про», «Ультра Продакшн». В залах «Тучков» и «Багратион» будет организована «тихая» зона для внимательного прослушивания, чтобы в полной мере раскрыть все детали и текстуру звука. Зал «Раевский» станет пространством для демонстрации десктопной продукции: акустических систем, мониторов, систем иммерсивного звучания, игровых и стриминговых решений. В холле третьего этажа будет развёрнута тематическая экспозиция Hi-Fi Vinyl – с новыми релизами CD, редкими виниловыми пластинками, аксессуарами, средствами ухода и специализированной литературой.



В очень насыщенной программе двух дней – выступления экспертов, доклады и презентации (зал «Ермолов», полное расписание приведено ниже), а также викторины с розыгрышем ценных призов. Адрес отеля «Альянс Бородино»: Москва, улица Русаковская, 13, стр. 5. Время работы выставки: с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета: 500 рублей при предварительной регистрации, 1000 рублей в дни мероприятия.





Деловая и развлекательная программа Portable Hi-Fi & Audio Show:





4 апреля

12:00-13:00 «Создание десктопной персональной аудиосистемы как первый шаг к High End Audio». Денис Храпунов, SoundProLab.

13:00-14:00 «Как выбрать звуковую карту или ЦАП-усилитель в 2026 году и не пожалеть». Максим Лядов, главный редактор ProSound.

14:00-15:30 Круглый стол «Портативный Hi-Fi: настоящее и будущее». Модерирует Михаил Кучеренко, эксперт по High End; участники: Андрей Ушаков (Patefon), Денис Храпунов (SoundProLab), Евгений Генис (Digital Fruits).

15:30-16:30 «Портативный Hi-Fi: компромисс или звук иной реальности?» Михаил Кучеренко, эксперт по High End.





5 апреля

12:00-13:00 «Как Hi-Fi и Hi-End стали портативными: от кассеты к цифре». Андрей Ушаков, управляющий директор Patefon.

13:00-13:30 «Портативный High End: как слушать лучший звук под пальмой». Павел Савосин, Pult.ru.

13:30-14:00 Музыкальный квиз с розыгрышем приза. Организатор: Pult.ru.

14:00-14:30 «Что такое “твердотельный наушник”?» Дмитрий Петренко, Flatvox.

14:30-15:30 «Кассетный портатив: как перестать бояться магнитной ленты и начать получать от неё удовольствие». Михаил Борзенков, журналист, блогер, музыкант.

15:30-16:00 Музыкальный квиз с розыгрышем призов, предоставленных компаниями Radiotehnika, Kennerton и AV Report.