Вымирающий вид: ламповые проекторы

22.02.2024 13:19

В 2026 году в Европейском союзе должны вступить в силу новые правила, которые поставят под запрет производство традиционных ламповых видеопроекторов и источников света для них. Эксперты ожидают, что производители начнут нести убытки уже в ближайшее время, а владельцам ламповых проекторов рекомендуют начинать откладывать средства на покупку новых устройств – или хотя бы сделать большой запас сменных ламп.

Согласно новым правилам, с 1 января 2026 года выпуск и продажа проекционных ламп будут запрещены. Это означает следующее: после того, как имеющиеся товарные запасы будут реализованы, потребители не смогут ни купить ламповый проектор, ни заменить пришедшую в негодность лампу в уже имеющемся устройстве. Запрет связан с тем, что в лампах содержится ртуть, а в ЕС уже давно, с 2005 года, пытаются бороться с подобной потребительской продукцией, считая её вредной для человека.

Запрет распространяется в том числе на источники света, используемые в так называемых ультрапроизводительных (Ultra High-Performance, UHP) проекторах; к ним чаще всего относят DLP-устройства, однако такие лампы могут использоваться и в проекторах других категорий, в том числе выпускаемых рядом крупных производителей, например, BenQ и пр. Такие проекторы характеризуются высокой яркостью при относительной дешевизне, но лампы в них необходимо менять после 2000-4000 часов использования (в отличие от LED- или лазерных моделей, в которых источник света рассчитан на 20000 часов работы и более). Эксперты полагают, что производители не будут дожидаться часа X и начнут сворачивать производство подпадающей под запрет продукции (как самих проекторов, так и ламп для них) уже в ближайшее время.



