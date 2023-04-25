«Выше на голову»: Linn 360

25.04.2023 10:48

Компании Linn в этом году исполняется 50. К знаменательной дате приурочен выпуск новой флагманской акустической системы Linn 360. В пресс-релизе говорится, что это лучший фирменный громкоговоритель за всю историю существования бренда: настолько низким уровнем слышимых звуковых искажений не может похвастать ни одна из когда-либо выпускавшихся под маркой Linn моделей АС.



Генеральный директор компании Гилад Тифенбрюн (Gilad Tiefenbrun) говорит, что Linn 360 на голову выше тех стандартов, на которые производитель ориентировался раньше. Добиться этого инженеры Linn смогли прежде всего потому, что модель 360 разработана буквально с нуля: у неё новый корпус, динамики новой конструкции, и т.д. 19-миллиметровый твитер с бериллиевым куполом, среднечастотный динамик с диффузором из тканого углеродного волокна, два басовика, один из которых имеет вдвое больший ход, чем предыдущий «лидер»… воспроизведение басов улучшено в том числе благодаря технологии Power DAC (также разработанной с нуля): в одном каскаде объединены ЦАП и усилитель, что позволило расширить цифровой тракт и снизить потери. Отметим также новейшую усилительную технологию Adaptive Bias Control (она работает в режиме реального времени, уменьшая искажения и оптимизируя звучание колонок), фирменную систему настроек Exakt и технологию акустической коррекции помещения Space Optimization.



Варианты отделки: матовый серый Clyde Built, янтарный Single Malt и глянцевый чёрный Linn Heritage из коллекции Glasgow, а также Piano Black (чёрный) и Alpine White (белый) из коллекции Classic. Новинка будет выпускаться в двух версиях. Первый вариант – активный, со встроенными кроссовером, ЦАПом, усилителем и мастером настроек Exakt; цена за пару – 87500 фунтов стерлингов, колонки следует использовать с фирменным сетевым плеером DSM. Вторая версия (55000 фунтов) – пассивная, с Aktiv Bass, предназначенная для использования со сторонними усилителями или фирменным устройством Exaktbox.



