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Высокие потолки – не проблема с Nexus 21 L77i


02.02.2024 11:23

 

 

Несколько новых моделей моторизованных лифтов и выдвижных механизмов для телевизоров показала на своём стенде на выставке ISE 2024 компания Nexus 21.

 

Одна из новинок – выдвижной лифт L77i. Его можно использовать, если ТВ-дисплей монтируется высоко на стене или на потолке. Достаточно нажать кнопку, и телевизор выдвигается и опускается вниз, чтобы оказаться на комфортной для просмотра высоте. Максимальное расстояние, на которое может опуститься дисплей, составляет 132 см. Лифт рассчитан на использование с ТВ-дисплеями весом до 68 кг и с диагональю до 86 дюймов.

 

Для особенно тяжёлых телевизоров Nexus 21 предлагает новый поворотный кронштейн из серии DL-65. Модели этой серии предназначены в том числе для уличной установки (на террасах, в придомовых развлекательных зонах и пр.): когда телевизор не используется, он скрыт внутри декоративного корпуса-шкафа, защищающего его от внешних воздействий. Механизм нового DL-65x способен выдержать вес в 79 кг (другие модели рассчитаны максимум на 45 кг) и выдвигается почти на метр (98 см).

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