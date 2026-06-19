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Высокий класс: Premiera T-One


19.06.2026 13:12

 

 

Ещё одна виниловая новинка – стереофонический проигрыватель Premiera T-One. Выпуск новой модели анонсировала российская компания «Фирма “ММС”». Устройство с системой электронной стабилизации скоростей вращения опорного диска оснащается карбоновым тонармом и ММ-картриджем Ortofon 2M RED.

 

Проигрыватель предназначен для комплектации домашних Hi-Fi аудиосистем и работает с внешним фонокорректором. Поддерживаемые скорости вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Конструкция – классическая: массивный (около 1850 г) немагнитный опорный диск из сплава алюминия и никеля, пассиковый привод. Корпус сделан из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности) и отличается низкой детонацией (не более 0.2% DIN45507 / IEC 60386). Система подвеса карбонового тонарма «ТОН-8» обеспечивает высокую точность движения иглы картриджа по канавке винилового диска, в результате чего износ иглы картриджа и винилового диска крайне мал. Функция «Автостарт/Автостоп» – отключаемая.

 

В комплект поставки Premiera T-One входит съёмная откидная пылезащитная крышка из прозрачного пластика. Отделка корпуса проигрывателя: чёрный или белый матовый лак. Выход: аналоговый стерео RCA. Размеры (ШxВxГ): 430 x 128 x 370 мм; вес 6,2 кг.

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