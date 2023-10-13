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Высокое качество телеконференций с Creative Live! Meet 4K


13.10.2023 11:07

 

 

Creative Technology выпустила веб-камеру для конференций Creative Live! Meet 4K. Новинка с разрешением 4K UHD и регулируемым семикратным цифровым зумом обеспечивает чёткость и плавность видеосвязи, оснащается широкоугольным объективом и новейшим CMOS-датчиком изображения Sony STARVIS IMX415.

 

Угол обзора – до 115 градусов, благодаря чему камера является оптимальным выбором в тех случаях, когда конференция проводится в зале, где присутствует много людей. Четыре пары сверхчувствительных всенаправленных микрофонов обеспечивают комплексный захват звука со всех направлений; микрофоны с автоматическим усилением точно улавливают источники звука даже на большом расстоянии. Динамики с неодимовыми магнитами диаметром 40 мм обеспечивают большую чёткость и глубину звука, улучшая общее качество общения. Благодаря интеллектуальной технологии отслеживания и кадрирования фиксируемый камерой объект всегда будет находиться в центре кадра, даже когда он меняет положение.

 

Creative Live! Meet 4K поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления и оснащается кнопкой отключения микрофона. Настройка веб-камеры очень проста и не требует установки дополнительных драйверов. Устройство совместимо со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Для доступа к набору интеллектуальных функций связи VoiceDetect и NoiseClean-Out можно  воспользоваться комплектом SmartComms Kit в приложении Creative.

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