Высокое качество телеконференций с Creative Live! Meet 4K

13.10.2023 11:07

Creative Technology выпустила веб-камеру для конференций Creative Live! Meet 4K. Новинка с разрешением 4K UHD и регулируемым семикратным цифровым зумом обеспечивает чёткость и плавность видеосвязи, оснащается широкоугольным объективом и новейшим CMOS-датчиком изображения Sony STARVIS IMX415.



Угол обзора – до 115 градусов, благодаря чему камера является оптимальным выбором в тех случаях, когда конференция проводится в зале, где присутствует много людей. Четыре пары сверхчувствительных всенаправленных микрофонов обеспечивают комплексный захват звука со всех направлений; микрофоны с автоматическим усилением точно улавливают источники звука даже на большом расстоянии. Динамики с неодимовыми магнитами диаметром 40 мм обеспечивают большую чёткость и глубину звука, улучшая общее качество общения. Благодаря интеллектуальной технологии отслеживания и кадрирования фиксируемый камерой объект всегда будет находиться в центре кадра, даже когда он меняет положение.

Creative Live! Meet 4K поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления и оснащается кнопкой отключения микрофона. Настройка веб-камеры очень проста и не требует установки дополнительных драйверов. Устройство совместимо со всеми ноутбуками и компьютерами, работающими на платформах Windows и macOS. Для доступа к набору интеллектуальных функций связи VoiceDetect и NoiseClean-Out можно воспользоваться комплектом SmartComms Kit в приложении Creative.



