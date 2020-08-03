Выставка Hi-Fi & High End Show 2020 перенесена

03.08.2020 10:07

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как минимум до конца лета будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому сентябрьский форум не состоится.

Кроме того, провести выставку в привычном формате – в интерьерах отельных номеров – невозможно из-за требований Роспотребнадзора: посетители должны находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга, а между прослушиваниями необходимо делать пятнадцатиминутные перерывы, чтобы проветрить помещения и провести дезинфекцию контактных поверхностей. Для того, чтобы соблюсти правила, организаторам пришлось бы ограничить поток посетителей.

В связи с этим была принято решение перенести выставку на 19-21 марта 2021 года. А в сентябре планируется запустить проект Hi-Fi & High End Show ONLINE: производители и дистрибьюторы всё равно смогут показать все те новинки, которые они планировали привезти на выставку – но не в отеле «Бородино», а на сайте hifishow.ru и в социальных сетях.