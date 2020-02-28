Выставка High End в Мюнхене отменена

28.02.2020 16:45

Выставка High End Show, которая ежегодно проходит в Мюнхене, отменена. Мероприятие, которое должно было открыться 14 мая и продлиться до 17 мая, не состоится. На сайте мероприятия информации об отмене пока нет; она появилась два часа назад в официальном аккаунте организатора выставки, компании High End Society, в сети Facebook. Там говорится лишь, что причина отмены – рост числа заразившихся коронавирусом.



Всего месяц назад организаторы High End Show заявляли о том, что уже в конце декабря все площади были выкуплены, а некоторым потенциальным участникам даже пришлось отказать, поскольку выставочный центр MOC не может вместить всех желающих.



Напомним: c 24 по 27 февраля в Барселоне должна была пройти выставка MWC (Mobile World Congress), однако организаторы были вынуждены её отменить после того, как многие компании отказались от участия. Решение пропустить одно из главных мероприятий, посвящённых мобильной индустрии, приняли Amazon, LG, Intel, Ericsson, Cisco, Sony, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom и другие компании. А на днях стало известно об отмене ещё двух европейских выставок: Light & Building во Франкфурте и Salone del Mobile в Милане. Первая должна была состояться в начале марта, вторая – в апреле. Оба мероприятия перенесены: Light & Building на конец сентября, а миланский мебельный салон – на вторую половину июня.