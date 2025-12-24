ВХОД НА САЙТ

Выставка портативной аудиотехники в Москве


24.12.2025 00:26

 

 

Весной 2026 года впервые в России пройдёт специализированная выставка портативного аудио оборудования Portable Hi-Fi & Audio Show. Даты: 4 и 5 апреля, место: гостиница «Альянс Бородино»; организатор – компания «Мидэкспо».

 

Portable Hi-Fi & Audio Show станет для производителей и дистрибьюторов возможностью продемонстрировать новейшие и популярные высокотехнологичные решения в области портативной аудиотехники, для посетителей – протестировать самые разные устройства этой категории и просто хорошо провести время. В экспозиции участников будут представлены наушники, портативные усилители, настольные аудиосистемы и многое другое. 
Выставка объединит всех, кто ценит высококачественный звук: от аудиофилов и стримеров до саунд-дизайнеров, музыкантов и специалистов кинопроизводства.

 

Планируется обширная деловая и развлекательная программа. Регистрация на Portable HI-FI & Audio Show 2026 уже открыта. Подробна информация об участниках, стендах, расписании лекций, презентаций и пр. будет публиковаться на официальном сайте выставки.

