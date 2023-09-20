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Выставка-продажа Vinyl by MHES


20.09.2023 09:49

 

 

Выставка-продажа виниловых пластинок, которую проводят устроители MHES (Moscow High End Show), пройдёт 30 сентября и 1 октября в московской гостинице «Селигерская», расположенной по адресу Коровинское шоссе, д.10.

 

На выставке можно будет приобрести виниловые диски из частных коллекций, первопрессы, раритетные пластинки, а также моющие машинки для винила, стойки для аудиотехники и всевозможные аксессуары. 30 сентября (в субботу) выставка будет работать с 11:00 до 20:00 часов, 1 октября (в воскресенье) с 11:00 до 19:00 часов. Организаторы обещают высокое качество представленной продукции, большой ассортимент и доступные цены.

 

Вход на выставку свободный, регистрация не нужна! Парковка на территории отеля бесплатная; гостиница расположена в 12 минутах ходьбы от станции метро «Селигерская». Подробная информация о выставке-продаже Vinyl by MHES – на официальном сайте мероприятия.

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