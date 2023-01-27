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Выставка «умных» технологий для дома


27.01.2023 13:15

 

 

В октябре 2023 года в США пройдёт первая выставка Home Tech Expo. Это новое мероприятие формата B2C («бизнес для потребителя»), которую организует основатель технических саммитов CEDIA Марк Сичовски (Mark Cichowski).

 

Home Tech Expo пройдёт 20 и 21 октября в городке Коста-Меса (Калифорния) в выставочном центре Orange County. В пресс-релизе сообщается, что цель выставки – «демонстрация домашних технологий в действии», в формате, который позволит потребителям не просто увидеть, но и протестировать современные технологии, применяемые в потребительской продукции таких категорий, как интегрированные аудиовидеокомпоненты, системы освещения, так называемые «умные» электронные устройства , электромобили, развлечения на открытом воздухе и пр. Подобный подход даёт потенциальным пользователям лучшее представление о том, что им может понадобиться или чем они хотят пользоваться в собственных домах и квартирах.

 

Рекламная кампания будет адресована напрямую потребителям, с широким привлечением социальных сетей, чтобы побудить американцев лично посетить выставку. Марк Сичовски считает, что до сих пор ни одна выставочная компания не проводила масштабные мероприятия, посвящённые используемым в быту технологиям и рассчитанные исключительно на конечного потребителя – при том, что интерес людей к таким технологиям очень большой. Сичовски уверен, что его выставка поможет встретиться производителям и поставщикам, которые производят соответствующие товары и оказывают соответствующие услуги, и информационно подготовленным, заинтересованным, платёжеспособным покупателям. На сайте Home Tech Expo размещена форма обратной связи, заполнить которую предлагается всем заинтересованным в тематике выставки.

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