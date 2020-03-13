Выставке Hi-Fi Show – быть! Но попозже…

13.03.2020 16:00

Выставка Hi-Fi & High End Show, которая должна была пройти в московском отеле «Бородино» с 3 по 5 апреля, пала жертвой коронавируса… Организаторы приняли решение отложить проведение крупнейшего в России аудио-видео форума почти на полгода, в надежде, что к тому времени жизнь вернётся в привычное русло.

Ирина Недумова, генеральный директор выставочной компании «Мидэкспо»: «Мы очень ценим здоровье и спокойствие наших участников и посетителей и хотим обеспечить наиболее комфортное посещение выставки. Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России и в мире стабилизируется через несколько месяцев».

Новые даты проведения Hi-Fi & High End Show – 4-6 сентября. В 2020 году выставке исполняется 25 лет. Своё участие подтвердили более 60 компаний. В программе: экспозиция Hi-Fi Portable (наушники и портативная техника) и Hi-Fi Vinyl (выставка-продажа виниловых пластинок), проект Hi-Fi Стриминг, традиционная «Битва Форматов», розыгрыши призов, лекции, семинары и многое другое. Бесплатная онлайн-регистрация продолжается, повторная регистрация на сентябрь не требуется.