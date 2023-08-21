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Выставке ISE – 20 лет


21.08.2023 11:17

 

 

Крупнейшая европейская выставка, посвящённая аудио- и видеооборудованию и решениям в области системной интеграции, Integrated Systems Europe (ISE), в будущем году пройдёт в двадцатый раз.

 

Организаторы заявили, что выставка займёт самую большую площадь за всю историю проведения мероприятия – 65 тысяч кв.м; свои стенды на ISE 2024 построят 115 новых участников. Как всегда, в программе – презентации, в том числе интерактивные, дискуссии, обучающие сессии и пр. Первая ISE прошла в Женеве в 2004 году. Юбилейная состоится в Барселоне.

 

Выставка рассчитана на производителей AV оборудования, интеграторов, инсталляторов, работающих на рынке частного жилья и в сфере b2b. Как сообщается в пресс-релизе, «в течение 20 лет ISE была в авангарде аудиовизуальных инноваций и отраслевых тенденций… расширяя границы и формируя будущее отрасли». Организаторы поблагодарили профессиональное сообщество «за его непоколебимую поддержку, доверие и вклад, которые были ключевыми для успеха ISE» и выразили уверенность в том, что выставка и впредь будет совместными с участниками рынка усилиями «продолжать формировать будущее Pro AV и системной интеграции».

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