Выставочный апрель

28.02.2023 10:58

До начала ProIntegration Tech 2023 остаётся менее двух месяцев (она пройдёт в Москве 19 и 20 апреля), и новости о выставке будут регулярно появляться на нашем портале. Одновременно с бывшей Integrated Systems Russia пройдёт ещё одно значимое отраслевое мероприятие – выставка Hi-Tech Building, посвящённая автоматизации зданий и системам «умный дом». На одной общей площадке будет представлен широкий спектр решений в области коммерческой и жилой недвижимости современного мегаполиса.



В экспозиции Hi-Tech Building 2023 – разработки в сфере автоматизации зданий; главный акцент в этом году будет сделан на системах домашней автоматизации, «умного» многоквартирного дома, а также тенденциях в развитии цифровизации в строительстве и ЖКХ. В рамках выставки состоится деловой форум и вручение наград Hi-Tech Building Awards.



Тематика ProIntegration Tech: профессиональные аудио- и видеотехнологии, IT, системная интеграция и решения Digital Signage как главные инструменты для цифровизации в самых разных сферах, включая строительство, финансы, HoReCa, розничную торговлю, а также выставочную, театральную и музейную деятельность. Здесь также запланирована торжественная церемония вручения наград победителям Национальной премии Prointegration Awards, которая в 2023 году будет юбилейной, десятой.



