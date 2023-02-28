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Выставочный апрель


28.02.2023 10:58

 

 

До начала ProIntegration Tech 2023 остаётся менее двух месяцев (она пройдёт в Москве 19 и 20 апреля), и новости о выставке будут регулярно появляться на нашем портале. Одновременно с бывшей Integrated Systems Russia пройдёт ещё одно значимое отраслевое мероприятие – выставка Hi-Tech Building, посвящённая автоматизации зданий и системам «умный дом». На одной общей площадке будет представлен широкий спектр решений в области коммерческой и жилой недвижимости современного мегаполиса.

 

В экспозиции Hi-Tech Building 2023 – разработки в сфере автоматизации зданий; главный акцент в этом году будет сделан на системах домашней автоматизации, «умного» многоквартирного дома, а также тенденциях в развитии цифровизации в строительстве и ЖКХ. В рамках выставки состоится деловой форум и вручение наград Hi-Tech Building Awards.

 

Тематика ProIntegration Tech: профессиональные аудио- и видеотехнологии, IT, системная интеграция и решения Digital Signage как главные инструменты для цифровизации в самых разных сферах, включая строительство, финансы, HoReCa, розничную торговлю, а также выставочную, театральную и музейную деятельность. Здесь также запланирована торжественная церемония вручения наград победителям Национальной премии Prointegration Awards, которая в 2023 году будет юбилейной, десятой.

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