Выставочный декабрь

09.11.2022 09:51

За две недели до Нового Года, с 16 по 18 декабря, в гостинице «Холидей Инн Селигерская» пройдёт выставка аудиотехники премиального класса Moscow Hi-End Show (MHES) 2022. Мероприятие состоится уже в девятый раз. Выставочная площадка наверняка вызовет ностальгические чувства у многих аудиофилов, заставших самое начало активного развития отрасли в России.



Moscow Hi-End Show 2022 – возможность узнать о новинках и тенденциях российского и мирового рынка High End аудио, сравнить и выбрать аппаратуру для дома или просто приятно и с пользой провести свободное время. В числе экспонатов MHES 2022: cтереосистемы и аудиокомпоненты класса High End, портативная аудиотехника, стойки для аппаратуры, кабели, аксессуары и многое другое. Для праздничного настроения – ярмарка винила, на которой можно будет купить отличный новогодний подарок для себя или такого же увлечённого меломана.



Посетить выставку можно будет бесплатно, скачав пригласительный билет, который будет опубликован на сайте выставки в самое ближайшее время. Если вы не сможете или забудете это сделать, ничего страшного – на выставке будут работать стойки регистрации. Точный адрес: Коровинское шоссе, дом 10; гостиница расположена в пешей доступности от станции метро «Селигерская». Те, кто собирается приехать на выставку на личном автомобиле, смогут оставить его на бесплатной парковке отеля (перед выездом с территории нужно будет обнулить парковочный талон на ресепшн).



