«Взрывоопасные» JVC

22.05.2020 11:50

Компания JVC KENWOOD начала продажи в России новых моделей беспроводных наушников JVC серии Xtreme Xplosives (ХХ): накладных JVC HA-XP50BT-R и внутриканальных полностью беспроводных (true wireless) HA-XC70BT-R.



Устройства обеих моделей имеют резиновое покрытие, которое защищает корпус от повреждений при ударе и прочих внешних воздействиях. Передача аудио осуществляется по Bluetooth 4.1 (зона приёма сигнала – около 10 м). Звучание характеризуется глубоким и реалистичным басом – благодаря фазоинверторным портам и функции усиления низких частот. В приложении JVC Headphones Manager реализована функция поиска: если пользователь забыл, куда положил наушники, они будут подавать звуковой и световой сигналы. Внутриканальные HA-XC70BT-R комплектуются драйверами 5,8 мм и способны проработать в автономном режиме три часа. Футляр рассчитан на три подзарядки.



Накладные HA-XP50BT-R с 40-миллиметровыми драйверами оснащаются аккумулятором большой ёмкости – в режиме воспроизведения музыки его заряда хватает на 40 часов. Десятиминутная подзарядка даёт возможность слушать музыку в течение ещё трёх часов. Наушники имеют складную конструкцию. На корпусе размещены кнопка включения питания, переключатель усиления низких частот, порт micro USB для зарядки и разъем mini-jack для проводного подключения к источнику.