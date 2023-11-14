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WAх, какой красивый!


14.11.2023 16:22

 

 

Прибавление в семействе Wilson Audio – акустическая система центрального канала WASAE (Wilson Audio Special Applications Engineering) Center.

 

Новинка – относительно компактный громкоговоритель в корпусе из фирменных материалов X-Material и S-Material, благодаря которым, как говорится в пресс-релизе, инженерам компании удалось добиться «феноменального контроля над нежелательными вибрациями». Аудиосистема оснащается таким же твитером (1”) Convergent Synergy MK5, который используется в громкоговорителях WAMM Master Chronosonic. Мидвуфер (5,75”) тоже «позаимствовали» – такие динамики устанавливаются в акустические системы Wildon Audio моделей Alexx V, SabrinaX и Alida. На задней панели – щелевой порт фазоинвертора. Компоненты кроссовера, в том числе новые конденсаторы AudioCapX-WA, проходят очень жёсткий контроль качества.

 

Частотный отклик колонки: 65 Гц – 31 кГц. Благодаря чувствительности 88 дБ звучание домашней музыкальной системы, в которой используются WASAE Center и другие фирменные акустические системы, будет идеально согласованным. Регулируемые ножки позволяют точно направить звук в сторону слушателя. Разъёмы для подключения – особо прочные фирменные spade+banana plug. Как сообщается на сайте, возможность комбинирования различных отделок и цветов корпуса с разноцветными грилями позволяет потребителю выбрать нужный из сотен вариантов. Габариты WASAE Center (ВхШхГ): 19,62 х 67,95 х 33,46 см; вес почти 26 кг.

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