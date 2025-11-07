Wanbo Cube2Pro появился в продаже в РФ

07.11.2025 12:21

Портативный проектор Wanbo Cube 2 Pro теперь можно купить и в России. О начале продаж объявила компания diHouse. У новинки необычный внешний вид: корпус проектора – небольшой параллелепипед на подставке, которая позволяет регулировать наклон устройства в диапазоне от 0 до 230 градусов.



Ещё одна особенность Wanbo Cube 2 Pro – поддержка технологии ToF, оптической системы измерения расстояния для автоматической фокусировки и коррекции изображения. Даже если расстояние между проектором и поверхностью, на которую проецируется изображение, невелико, «картинка» всё равно будет чёткой. А если вдруг кто-то случайно задел устройство, TOF-система тут же это «замечает» и течение 3–4 секунд восстанавливает качество изображения без необходимости ручной настройки.



Проектор миниатюрен и лёгок, его можно брать с собой на выездные мероприятия, в командировки, на дачу и т.п. Операционная система: Android TV 11.0. По данным аналитических агентств, за первый квартал 2025 года было продано более 23 тысяч проекторов Wanbo Cube2Pro. В России устройство можно приобрести по цене около 22000 рублей.



