We.BOOST в конфигурации 5.1.2 Dolby Atmos

01.10.2026 12:00

Бренд We. by Loewe расширил модельный ряд устройств We.BOOST, дополнив его акустической системой центрального канала.



We.BOOST – выпускаемая под торговой маркой We. by Loewe серия беспроводных аудиокомпонентов для домашнего кинотеатра. На днях компания объявила о начале выпуска нового устройства – громкоговорителя для использования в домашней кинотеатральной системе в качестве выделенного центрального канала. Главное преимущество новинки – отсутствие необходимости в дополнительных проводах и возможность без значительного вмешательства изменить конфигурацию имеющейся системы с 4.1.2 до 5.1.2 Dolby Atmos. Готовая система, таким образом, представляет собой комплект из четырёх активных беспроводных сателлитов, АС центрального канала и сабвуфера и поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital и PCM.



С добавлением в комплект ещё одного, центрального, громкоговорителя, пользователь получает более точную привязку воспроизводимых диалогов к изображению на экране. В систему колонка интегрируется через we.BOOST Dongle и обновление (через USB) прошивки. В комплект поставки входит настенное крепление. Коммутационные возможности включают HDMI с HDMI-CEC, ARC и eARC, USB, Bluetooth и 3,5-миллиметровый аналоговый аудиовход.