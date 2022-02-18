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Wemax Go: теперь и в России


18.02.2022 00:35

 

 

Карманный проектор Wemax Go, о котором мы писали в октябре, выходит на российский рынок. Ультрапортативный лазерный проектор с разрешением 960х540p предназначен для людей, ведущих активный образ жизни и не могут и дня провести без просмотра кинофильмов, даже в путешествии или загородной поездке.

 

Wemax Go обеспечивает изображение с лучшей контрастностью и детализацией даже при ярком освещении, чем большинство аналогов той же ценовой категории. Технология ALPD, которая применяется в Wemax Go – это технология люминофорного лазера, обычно используемая в коммерческих кинотеатрах, она позволяет проецировать яркие и насыщенные изображения с широкой цветовой гаммой, а срок службы источника света составляет 25 тысяч часов.

 

Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине получаемого изображения: 1.2:1, при этом размер экрана (диагональ) может составлять от 15 дюймов до 100 дюймов. Фокусировка ручная, имеется функция коррекции вертикальных трапецеидальных искажений. Проектор работает с внешним аккумулятором при подключении через USB-C; предусмотрена возможность подключения игровых консолей для игр на большом экране. Простое в настройке и использовании устройство по размерам сравнимо с iPhone 13 (15x8x2,5 см), а его цена вполне доступна среднему потребителю.

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