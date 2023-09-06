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Wharfedale Aura и Quad Revela едут в Самару


06.09.2023 09:56

 

 

9 сентября, в ближайшую субботу, в Самаре пройдёт мероприятие, организованное группой компаний Digis.

 

Российский дистрибьютор привезёт в Самару несколько новинок аудиопродукции из своего ассортимента, в том числе новые компоненты Moon, разнообразную продукцию Van Den Hul и др. Но главное – российская премьера новейших серий акустических систем Wharfedale Aura и Quad Revela. У жителей Самары и у всех, кто окажется в этом замечательном городе в ближайшую субботу, будет уникальная возможность первыми услышать, как звучат эти громкоговорители.

 

Презентация и прослушивание состоятся по адресу: Самара, улица Галактионовская, дом 277, шоурум Pult.ru. Прослушивание будет происходить двумя сессиями; начало – в 12:00 и в 15:30. Организатор приготовил подарки и специальные предложения для всех посетителей. Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено.

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