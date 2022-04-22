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Wharfedale: центральный канал Elysian


22.04.2022 14:09

 

 

Почти год прошёл с того дня, когда компания Wharfedale объявила о начале производства акустической системы центрального канала фирменной серии Elysian – и вот, наконец, хорошая новость: колонки этой модели появились в России и их можно купить у официальных дилеров российского дистрибьютора, Digis.  

 

Новинка оснащается твитером AMT HF – такой же стоит в громкоговорителях Elysian 4 и Elysian 2 – с диафрагмой из сверхлёгкого материала PET, известного как лавсан или майлар. Диффузоры 220-миллиметровых басовых драйверов сделаны из стекловолокна. Динамики окантованы гибкими резиновыми подвесами и приводятся в движение моторной системой с малым уровнем искажений. Они способны выдавать частоты ниже 27 Гц. Этот же материал используется в СЧ-динамиках – звукоинженеры бренда максимально используют такие его преимущества, как небольшую массу и высокую прочность. Подвес – из вспененного материала, похожего по свойствам на каучук; специальное покрытие обеспечивает его долговечность.

 

Особенность нового центрального канала – усовершенствованный фирменный щелевой порт SLPP (Slot-Loaded Profiled Port) в основании корпуса колонки. Такая конструкция позволяет уравнять высокое внутреннее давление в корпусе и низкое давление в помещении, уменьшая характерные для систем с фазоинвертором искажения. Сам корпус сделан из натурального шпона, покрыт рояльным лаком и отполирован вручную. Колонку центрального канала Wharfedale Elysian можно приобрести как отдельно, так и в комплекте со стойкой, в трёх вариантах отделки.

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