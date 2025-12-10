ВХОД НА САЙТ

Wharfedale Diamond 12i: короли цены и качества


10.12.2025 12:19

 

 

Компания Wharfedale представила обновлённую линейку акустических систем Diamond 12i. Теперь колонки выпускаются в новой отделке, а в конструкцию громкоговорителей серии внесены небольшие, но важные изменения, которые позволили увеличить производительность, сохранив цены на прежнем уровне.

 

В линейку входят пять моделей: три полочные и две напольные, а также громкоговоритель центрального канала и акустическая система для кинотеатральных эффектов (эти колонки можно повесить на стену или установить их на АС моделей 12.1i или 12.3i и использовать в качестве высотных каналов). Вместо четырёх вариантов отделки – чёрного, белого, под орех и светлый дуб – осталось три, которые маркетологи компании считают более соответствующие современным трендам в дизайне интерьеров. Это глубокий полуматовый чёрный цвет, стильный оттенок «серый камень», а также классический рисунок, имитирующий ореховый шпон, который придаёт колонкам премиальный вид. 

 

Изменения в звучании – следствие настройки басовых портов и улучшенного контроля воздушных потоков. Инженеры компании изменили конструкцию порта фазоинвертора и систему внутреннего демпфирования Intelligent Spot Bracing, что привело к увеличению чёткости басов и большей стабильности пространственного воспроизведения. Стенки корпусов колонок изготовлены из ДВП различной толщины. Для определения максимально эффективной конфигурации внутренних распорок использовалось компьютерное моделирование. Колонки обновлённой серии оснащаются фирменными драйверами Klarity с диафрагмами из полипропилена и слюды. Они более жёсткие, чем динамики из чистого полипропилена, с очень низким уровнем окрашивания звука и с молниеносным откликом. Для воспроизведения высоких частот используется 25-миллиметровый купольный твитер из тканого полиэстера с демпфирующим покрытием, имеющий превосходные внеосевые характеристики.

