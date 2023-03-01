ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Wharfedale Dovedale: традиции в современном исполнении


01.03.2023 13:23

 

 

Компания Wharfedale обновила полочники Dovedale – модель акустических систем из серии Heritage; ранее инженеры британского бренда «осовременили» колонки Denton и Linton. В продаже новинка появится уже в марте.

 

В их новом воплощении громкоговорители Dovedale комплектуются десятидюймовыми низкочастотными и пятидюймовыми среднечастотными драйверами из плетёного кевлара, а также 25-миллиметровыми ВЧ-динамиками с тканевым куполом и керамическим магнитом. Ещё одно обновление, общее для всех моделей серии Heritage – задняя камера, уменьшающая резонансы.

 

В компании появление обновлённых Dovedale комментируют так: «Чтобы адаптировать эти трёхполосные колонки к современной эпохе, мы учли всё то, что нравилось слушателям в оригинальной модели, и усовершенствовали каждый элемент – с тем, чтобы улучшить звучание, но сохранить “фирменный дух”. Мы разработали новые динамики, спроектировали соответствующий им корпус идеальных пропорций, “поженили” новые драйверы с кроссовером обновлённой конструкции и усовершенствовали акустические характеристики. В результате получился громкоговоритель в винтажном стиле с высококачественной отделкой из натурального шпона и великолепным звуком – с глубокими контролируемыми басами, хорошим объёмом и музыкальной выразительностью».

Связанные новости:
 «Девятки» и «Семёрки» – новые активные мониторы Klipsch - 21.12.2022 13:32
 Новейший винтаж - 02.08.2022 09:08
 Wharfedale: центральный канал Elysian - 22.04.2022 14:09
 Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2 - 20.10.2021 11:20
 Wharfedale Elysian 1: с чего начинается качество - 07.07.2021 12:06
 Dynaudio не теряет корни - 01.12.2020 13:34
 Wharfedale: 85 – время обновления - 13.08.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007