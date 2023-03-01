Wharfedale Dovedale: традиции в современном исполнении

01.03.2023 13:23

Компания Wharfedale обновила полочники Dovedale – модель акустических систем из серии Heritage; ранее инженеры британского бренда «осовременили» колонки Denton и Linton. В продаже новинка появится уже в марте.

В их новом воплощении громкоговорители Dovedale комплектуются десятидюймовыми низкочастотными и пятидюймовыми среднечастотными драйверами из плетёного кевлара, а также 25-миллиметровыми ВЧ-динамиками с тканевым куполом и керамическим магнитом. Ещё одно обновление, общее для всех моделей серии Heritage – задняя камера, уменьшающая резонансы.

В компании появление обновлённых Dovedale комментируют так: «Чтобы адаптировать эти трёхполосные колонки к современной эпохе, мы учли всё то, что нравилось слушателям в оригинальной модели, и усовершенствовали каждый элемент – с тем, чтобы улучшить звучание, но сохранить “фирменный дух”. Мы разработали новые динамики, спроектировали соответствующий им корпус идеальных пропорций, “поженили” новые драйверы с кроссовером обновлённой конструкции и усовершенствовали акустические характеристики. В результате получился громкоговоритель в винтажном стиле с высококачественной отделкой из натурального шпона и великолепным звуком – с глубокими контролируемыми басами, хорошим объёмом и музыкальной выразительностью».



