ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Wharfedale Elysian 1: с чего начинается качество


07.07.2021 12:06

 

 

Новые компактные громкоговорители Elysian 1 – пусть и маленькие, но настоящие флагманы семейства акустических систем Wharfedale.

 

Недавно появившиеся в топовой серии «единички» уступают «старшим» моделям размерами, но не качеством звучания. Они много позаимствовали у моделей Elysian 4 и Elysian 2, в частности, высокочастотный динамик AMT, оригинальную конструкцию корпуса и демпфированную заднюю камеру. Небольшие двухполосные колонки обеспечивают глубокий звук и очень чёткое воспроизведение высоких частот. НЧ-динамик –- диаметром 180 мм, с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть до 49 Гц. Благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), как следует прочувствовать басы получится даже с усилителями средней ценовой категории.

 

Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 1.

Связанные новости:
 Внимание на центр! - 21.06.2021 11:42
 «Алмазный» британский звук – уже в России - 23.12.2020 10:20
 Wharfedale WPods: датская премьера - 24.10.2019 16:50
 Wharfedale выпустит флагманскую акустику Elysian - 18.06.2019 14:55
 Wharfedale: наследие шестидесятых - 28.05.2019 13:20
 Wharfedale: 85 – время обновления - 13.08.2018 09:00
 Домашний кинотеатр от Wharfedale - 25.06.2018 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007