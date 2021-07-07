Wharfedale Elysian 1: с чего начинается качество

07.07.2021 12:06

Новые компактные громкоговорители Elysian 1 – пусть и маленькие, но настоящие флагманы семейства акустических систем Wharfedale.



Недавно появившиеся в топовой серии «единички» уступают «старшим» моделям размерами, но не качеством звучания. Они много позаимствовали у моделей Elysian 4 и Elysian 2, в частности, высокочастотный динамик AMT, оригинальную конструкцию корпуса и демпфированную заднюю камеру. Небольшие двухполосные колонки обеспечивают глубокий звук и очень чёткое воспроизведение высоких частот. НЧ-динамик –- диаметром 180 мм, с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть до 49 Гц. Благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), как следует прочувствовать басы получится даже с усилителями средней ценовой категории.

Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 1.