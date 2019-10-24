Wharfedale WPods: датская премьера

24.10.2019 15:50

Компания Wharfedale покажет свою первую модель «истинно беспроводных» (True Wireless) наушников-вкладышей WPods. Премьера состоится в Копенгагене на выставке HighEnd Show.

Wharfedale WPods с технологией Bluetooth 5.0 обеспечивают исключительно стaбильное соединение без проводов. Они идеально подходят для активного образа жизни и занятий спортом, имеют защиту от водяных капель и пота (IPX4). Вес каждого наушника – всего 5 граммов. Уровень звукового давления: 98 дБ, АЧХ: 20 Гц – 20 кГц. Цвет устройства – матовый белый или матовый чёрный.

Компактный футляр выполняет функцию зарядной станции – подпитка аккумуляторов начинается автоматически, как только наушники оказываются внутри. В автономном режиме Wharfedale WPods способны беспрерывно работать в течение четырёх часов, при подзарядке от футляра – до 12 часов. При этом на подзарядку собственно наушников требуется всего полчаса, на пополнение заряда аккумулятора в футляре – два часа.