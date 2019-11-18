Wi-Fi 6 – совсем скоро

18.11.2019 11:05

Wi-Fi 6 должен быть полностью ратифицирован к середине 2020 года. По сравнению с предыдущими стандартами он сулит производителям и пользователям фундаментальные улучшения: более высоких скорости передачи данных, более надёжные соединения, возможность одновременного приёма или передачи данных между точками доступа и несколькими клиентскими устройствами и пр. Новый стандарт разработан с нуля, чтобы избежать ряда основных проблем и обеспечить высокоэффективный Wi-Fi.

Wi-Fi 6 станет вторым стандартом, который будет использовать частоты и 2,4 ГГц, и 5 ГГц, а по некоторым данным, и 6 ГГц ( со временем). Действующий стандарт основан на использовании канала шириной 20 МГц, разделенного на 64 подканала 312,5 кГц. Wi-Fi 6 разделяет тот же канал на 256 подканалов (78,125 кГц), при этом можно одновременно передавать данные на несколько – до девяти – клиентских устройств.

Одна из новых функций Wi-Fi 6 – возможность установки времени пробуждения (Targeted Wait Times, TWT) для клиентских устройств, что позволит продлить срок службы батареи. Кроме того, повысится эффективность самого процесса передачи данных: если происходит передача данных в некую точку доступа, клиентское устройство, также «намеревающееся» начать передачу, получит соответствующее оповещение и будет вынуждено дождаться окончания процесса; аналогичным образом, если цель текущей передачи – другая точка доступа, устройство будет оповещено о возможности беспрепятственно начать процесс передачи данных.