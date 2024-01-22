Wi-Fi 7. Теперь официально.

22.01.2024 09:58

Wi-Fi Alliance анонсировал введение стандарта Wi-Fi 7 (или IEEE 802.11be) и соответствующей сертификации. Несмотря на то, что выпускаемые рядом производителей устройства уже поддерживают Wi-Fi 7, стандарт до сих пор официально не существовал. Его отличительная особенность – поддержка групповой передачи данных (multi-link operations, MLO), позволяющая Wi-Fi устройствам распределять поток данных по нескольким каналам в одном или нескольких диапазонах частот, включая 6 ГГц.

Используемый диапазон Wi-Fi 5 ГГц и новый диапазон 6 ГГц сравнительно ближе друг к другу, чем диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц. Благодаря Wi-Fi 7 подключённые устройства смогут получать доступ к нескольким каналам одновременно. Кроме того, Wi-Fi 7 расширяет полосу пропускания с 160 МГц до нового максимума в 320 МГц, что означает двукратный рост пропускной способности и значительное увеличение скорости загрузки данных.

Введения стандарта Wi-Fi 7 ждали давно, и эксперты прогнозируют его быстрое распространение. Предполагается, что уже в нынешнем году на рынке появится более 230 миллионов устройств с поддержкой Wi-Fi 7, а к 2028 году их число вырастет до 2,1 миллиарда. Для получения сертификата уже имеющиеся маршрутизаторы, чипы и др. должны быть протестированы в одной из 20 авторизованных испытательных лабораторий: там подтвердят, что устройство действительно соответствует спецификациям Wi-Fi Alliance. Первыми сертификат получат компании Intel, MaxLinear, MediaTek, Qualcomm и др.



