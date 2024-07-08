Wi-Fi Home Alarm: туда не ходи, сюда ходи!

08.07.2024 13:47

Инженеры из нидерландского стартапа Gamgee разработали систему Wi-Fi Home Alarm – она использует Wi-Fi сети для обнаружения проникновений в дома. Система обучаема: она распознаёт внешность обитателей дома и даже их питомцев, а «увидев» чужих, даёт об этом знать владельцам дома.



Современное жилище буквально наполнено невидимыми Wi-Fi сигналами, которые издают смартфоны, планшеты, холодильники и другие устройства. Человек не способен их увидеть и почувствовать, но он взаимодействует с ними, перемещаясь по дому. Недавнее исследование доказало возможность использования специальных алгоритмов для анализа отражённых Wi-Fi сигналов. С помощью этих алгоритмов можно обнаружить присутствие человека (или животного) в помещении – обнаружить даже сквозь стены. Более того, можно этого человека идентифицировать – по росту, весу, комплекции и даже по походке. Даже если в комнате одновременно находится до 20 человек.



Gamgee Wi-Fi Home Alarm System состоит из нескольких роутеров, объединённых в сеть. Их основная функция – обеспечение надёжного интернет-соединения по всему дому. С помощью встроенных алгоритмов они могут ещё и отслеживать движение. Как утверждают разработчики, через две недели обучения система способна распознавать «телесные отпечатки» обитателей дома, людей, часто бывающих в доме (друзей, родственников и пр.), детей, домашних животных. Если система обнаруживает неизвестный «отпечаток», она посылает сигнал тревоги хозяину. Если последний подтверждает, что незнакомец попал в дом легально, система запоминает его. В Gamgee работают над тем, чтобы использовать Wi-Fi Home Alarm для наблюдения за пожилыми или больными людьми: если такой человек, перемещаясь по дому, вдруг падает, система также информирует об этом.



Управление осуществляется через мобильное приложение, которое можно настроить – на круглосуточное наблюдение или на отслеживание чужаков только в те часы, когда дома никого нет. В Gamgee утверждают, что все данные, обрабатываемые системой, не пересылаются в «облако». И всё же эксперты считают, что ситуация, в которой один человек может наблюдать и отслеживать, куда и когда ходили другие, нарушает личное пространство и право на приватность. Сейчас Gamgee собирает средства на доработку и запуск Wi-Fi Home Alarm System в массовое производство: можно перечислить 320 долларов и получить набор из трёх роутеров, или 374 доллара – в обмен на четыре устройства. Если краудфандинговая кампания будет успешной, продажи могут начаться уже в январе 2025 года.



