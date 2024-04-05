WiiM Amp – с сертификатом Roon Ready

05.04.2024 13:25

Усилитель-стример WiiM Amp, который производитель, компания Linkplay Technology, представил экспертам и конечным потребителям в ноябре прошлого года, получил от Roon Labs сертификацию Roon Ready.



Первый усилитель WiiM с функцией стриминга, WiiM Amp, обеспечивает передачу несжатого аудиосигнала высокого разрешения и поддерживает функцию «мультирум». Появление новой модели, доступной по цене многим аудиофилам, в том числе начинающим, а потому пока не готовым к значительным вложениям, значительно упрощает создание домашних музыкальных систем, эффективных, но недорогих.



WiiM Amp с сертификацией Roon Ready представляет собой сетевую многопользовательскую многозонную аудиоплатформу. Наличие сертификата означает, что усилители/стримеры WiiM Amp легко подключаются к Roon, обеспечивая полную совместимость без необходимости в дополнительных настройках. Те пользователи, которые уже приобрели усилитель, смогут осуществить апгрейд имеющихся у них устройств через OTA-обновление, которое выйдет в ближайшее время.



