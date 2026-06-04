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WiiM Bar: саундбар или сердце домашнего кинотеатра


04.06.2026 14:37

 

 

Саундбар WiiM Bar – одна из новинок, демонстрируемых на выставке High End Vienna 2026. Первый саундбар производства WiiM поддерживает форматы окружающего звучания Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS и пр. Он может использоваться по прямому назначению, для улучшения звука при просмотре фильмов и ТВ-программ, а может послужить базой для домашнего кинотеатрального комплекта: конфигурация 3.0.2 Dolby Atmos может быть расширена до 5.1.2 – при условии использования совместимых устройств производства WiiM.

 

Устройство оснащается восемью динамиками и четырьмя пассивными излучателями. На передней панели находятся мидбасовые драйверы и твитеры, излучающие звук вперёд, для высотных эффектов используются драйверы, направленные вверх, в потолок. Благодаря технологии акустической коррекции RoomFit саундбар автоматически анализирует условия прослушивания и настраивает звучание. Есть режим для большей чёткости диалогов и ночной режим, который снижает громкость спецэффектов, но не общую громкость воспроизведения. 

 

Для прямого подключения к ТВ имеется порт HDMI eARC. 2,1-дюймовый круглый сенсорный дисплей позволяет управлять воспроизведением, выбирать источники звука, настройки эквалайзера и «умные» пресеты, и т.д. Более продвинутые возможности – у приложения WiiM Home App; с его помощью можно управлять компонентами системы мультирум, группировать акустические системы, настраивать их звучание и пр. В комплект поставки входит пульт ДУ, предусмотрена возможность голосового управления. Количество поддерживаемых стриминговых сервисов – около 20, плюс Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Google Cast и Roon. Новинка предположительно поступит в продажу в июле; в настоящее время производитель принимает предзаказы.

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